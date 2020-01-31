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Министерство просят погасить долги на харьковском предприятии

Министерство просят погасить долги на харьковском предприятии

Долги по зарплате возникли на ГП "Харьковский завод шампанских вин". Об этом сообщили в Харьковской облгосадминистрации.

Областная комиссия по вопросам погашения задолженности по зарплате и социальным выплатам приняла решение направить письмо в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (как к основателю завода) с просьбой содействовать в погашении долгов по зарплате на ГП.

Справка SQ. Задолженность по зарплате в Харьковской области на 1 января 2020 г. составила 366 млн. грн., что на 35% больше, чем на аналогичную дату 2018 г. На экономически активные предприятия приходится 116,6 млн. грн. долга, что в 2,7 раза больше, чем год назад.

Харьковский завод шампанских вин производит шампанские и другие вина. Производственная мощность завода - 20 млн. бутылок в год.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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