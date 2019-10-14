Министр экономики опроверг слухи о приостановлении переговоров с МВФ о новом транше

Слухи о вероятном приостановлении переговоров между Украиной и Международным валютным фондом о получении очередного транша денежной помощи не является правдой. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Это неправда! Переговоры не приостановлены На этой неделе министр финансов, я и председатель правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ», - написал он.

Кроме того, Милованов добавил, что в вопросе «ПриватБанка» нет никаких нарушений договоренностей с МВФ.

По словам Милованова, сейчас идут суды между государством и бывшими владельцами «ПриватБанка».

«Государство защищает свою позицию и деньги налогоплательщиков», - добавил он.

Министр также подчеркнул, что пока никаких решений или действий «не в интересах государства» принято не было.

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил при проведении переговоров с бывшими владельцами «ПриватБанка» привлечь к ним независимых экспертов, а 9 октября заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова выразила мнение, что вероятность получения Украиной новой программы с Международным валютным фондом в этом году высока.

Как сообщалось, в интервью Reuters, обнародованном в воскресенье, 13 октября, первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой кредитной программе тормозятся из-за спора между государством и бизнесменом Игорем Коломойским за контроль над национализированным ПриватБанком.

Ранее, 3 сентября, в эфире одного из телеканалов министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подчеркнул, что Украине необходимо, среди прочего, наладить сотрудничество с ключевым кредитором - Международным валютным фондом, чтобы страна имела доступ к дополнительному капиталу.

Агентство Телевидения Новости