Министр экономики считает целесобразным отменить ЕСВ и снизить ставку НДФЛ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает целесообразным отменить единый социальный взнос (ЕСВ) и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а поступления в бюджет компенсировать за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы и улучшения их администрирования.

"Желательно чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда же взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарников, ученых и на пенсии? Я бы предлагал увеличить налоги на активы - недвижимость и так далее, и оставить НДС. Я думаю, сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую налоговую реформу", - написал он в соцсети "Фейсбук".

"Идея этих пунктов - снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышения зарплат и уменьшения безработицы", - пояснил Милованов.

При этом он подчеркнул необходимость улучшить администрирование НДС и продолжить детенизацию экономики.

"Предоставлять государственную поддержку бизнесу только при условии работы в "белую" и создании достаточного количества рабочих мест", - добавил Милованов, уточнив при этом, что эти идеи являются предметом обсуждения.

Источник: interfax.com.ua

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