Минкульт напоминает: УПЦ МП лавры только арендует

Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры находятся в собственности государства, УПЦ МП просто взяло их в аренду, напомнил директор Департамента по делам религии и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш. И если передача в аренду происходила с нарушениями, это может стать причиной для пересмотра договора.

И Киево-Печерская, и Свято-Успенская Почаевская лавры — это собственность государства, такие объекты национального значения никому в собственность не передаются. «Нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавры переданы в аренду на 50 лет УПЦ МП», - сообщил Андрей Юраш в интервью «Главкому».

Отвечая на вопрос, можно ли прервать аренду Киево-Печерской лавры через суд на основании заключения договора с нарушениями законодательства, директор Департамента по делам религии и национальностей сообщил, что оснований для суда тут нет. Но договор вполне может быть пересмотрен. «Если будет понятно, что во время передачи лавры в аренду существовали нарушения, это может стать основанием для пересмотра договора. Этот вопрос в компетенции Кабинета Министров», - сообщил он.

Поделился он и мнением касательно скандалов вокруг УПЦ МП. «С юридической точки зрения позиция УПЦ МП является абсурдной: она априори не хочет признавать право общин решать собственную судьбу. Для них община – какая-то структурная единица, которая вечно, до второго пришествия, должна находиться в феодальном владении МП. Наш закон дает возможность абсолютно всем верующим менять свою религиозную юрисдикцию. И никто этому не может помешать. И именно община владеет всем имуществом и имеет полное право этим имуществом распоряжаться – это может быть храм, дом священника, автомобили и так далее. А УПЦ МП категорически выступает против этого. Она называет переход общин в другую юрисдикцию «захватом храмов», что совершенно не вяжется с реалиями и законом», - считает директор Департамента по делам религии и национальностей Минкульта.

Источник: petrimazepa.com

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