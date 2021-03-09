Минобороны РФ сдаст солдат в «трудовое рабство» для строительства железной дороги в Сибири

ОАО «Российские железные дороги» прорабатывают с Министерством обороны страны-агрессора вопрос привлечения трудовых ресурсов для расширения строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров, пишет ресурс finanz.ru.

По словам топ-менеджера РЖД, вопрос привлечения солдат на строительстве уже проработан на уровне первых заместителей.

«Мы готовы разместить военных на этих объектах, мы знаем на каких объектах. Там необходимо выработать систему взаимоотношений, поскольку военные могут работать только по специальным договорным условиям. Я уверен, что мы этот вопрос решим», — сказал Олег Белозеров.

Первый этап модернизации БАМа и Транссиба предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа развития позволит до 2024 года увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год.

Труд солдат нужен РЖД на фоне ухудшения ситуации с корпоративными финансами.

В результате кризиса собственные инвестиционные возможности РЖД в 2020-2021 гг. снизились на 550 млрд рублей, потери до 2025 г. оцениваются в 1,1 трлн рублей.

И работа «Российских железных дорог» сейчас осуществляется с учетом значительного отклонения от плановых проектов, предусмотренных долгосрочной программой развития.

Источник: sprotyv.info

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