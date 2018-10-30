Минрегион изменил нормы строительства при проектировании остановок транспорта

Норма прописана в новом ДБН «Улицы и дороги населённых пунктов», сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Перед остановками планируют устанавливать металлические столбики. Предполагается, что это защитит стоящих там людей, если в остановку врежется автомобиль или другой транспорт.

«Во многих европейских странах такие защитные столбики размещают не только у остановок транспорта, но и на крупных перекрёстках и перед наземными переходами для защиты пешеходов во время, когда они ждут возможности перейти улицу. И сейчас, продолжая работу над этим ДБН, мы также рассматриваем возможность внедрения такого изменения», — написал Парцхаладзе.

По новым нормативам на подъездах к остановкам также нужно устанавливать ограждения перильного типа. А на самих остановках — электронные табло, таблицы с расписанием и схемой движения, автоматы по продаже билетов. Размещаться они должны так, чтобы не загораживать обзор водителям и не мешать пешеходам.

В Харькове и области было несколько резонансных ДТП на остановках транспорта. В 2008 году на улице Полтавский шлях в Харькове нетрезвый водитель Андрей Полтавец за рулем автомобиля Mitsubishі сбил шестерых людей, которые ожидали трамвай. Полтавца приговорили к 10 годам тюрьмы, однако он вышел досрочно, проведя в колонии семь с половиной лет. По решению суда он не имел права водить автомобиль до сентября 2018-го. Несмотря на запрет, летом 2017-го патрульные остановили Полтавца за рулём автомобиля жены. Суд признал его виновным в уклонении от наказания и приговорил к 1 году и 9 месяцам лишения свободы.

В начале сентября 2018 года троллейбус врезался в остановочный павильон в центре Харькова, на улице Сумской, разбив стеклянные стены и крышу. По информации горсовета и патрульных, в результате аварии никто не пострадал, но очевидцы говорили, что у стоявшей на остановке девушки были порезы от битого стекла.

14 сентября в посёлке Васищево под Харьковом водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. В результате аварии погибла 42-летняя женщина. Ещё две, 49 и 53 лет, получили травмы.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины