Минулого року Саудівська Аравія придбала 950 ракет та ПТРК Українського виробництва

На офіційному сайті «Реєстру звичайних озброєнь ООН» (UNROCA – United Nations Register of Conventional Arms) було оприлюднено інформацію про експорт 950 одиниць переносних протитанкових ракетних установок та ракетних систем до Королівства Саудівська Аравія.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Таку кількість було експортовано до Саудівської Аравії минулого року.

Цьогоріч до Саудівської Аравії вже поставлено 140 протитанкових ракетних комплексів «Скіф» та «Корсар» та 840 керованих ракет до них.

Загальна сума постачання з початку 2019-го року склала близько 57,85 млн доларів.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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