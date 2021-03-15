Минус 115 миллиардов: Стоимость «Аэрофлота» стала отрицательной

Худший год в истории мировой авиации - с закрытыми границами и ограничениями на передвижение - предсказуемо завершился в глубоком минусе для «Аэрофлота».

Крупнейший перевозчик России, наполовину контролируемый государством, по итогам 12 месяцев 2020-го получил 123 млрд рублей чистого убытка по МСФО.

Потеряв половину пассажиропотока (он упал с 61 до 30 млн пассажиров), компания отчиталась о падении выручки на 55,4%, до 302 млрд рублей.

Рост грузовых перевозок (на 38,2% по выручке) оказался бессилен полностью компенсировать провал в пассажирском сегменте, составивший 59%.

По итогам года «Аэрофлот» получил лишь 23 млрд рублей чистого денежного потока от операционной деятельности - почти в 7 раз меньше, чем годом ранее. Этой суммы не хватило на оплату даже половины обязательств по аренде (48 млрд рублей).

Чтобы закрыть «дыру» и остаться на плаву, «Аэрофлот» привлек 80 млрд рублей от допэмиссии акций, 22,4 млрд рублей краткосрочных кредитов и 50,5 млрд рублей - долгосрочных. В результате финансовый долг компании за год вырос в 5,5 раз - с 15,8 до 88,9 млрд рублей.

Резкий рост долга (включая как кредиты, так и обязательства по аренде) привел к тому, что балансовая стоимость «Аэрофлота» стала отрицательной. Согласно отчетности, на 31 декабря 2020 года обязательства компании превысили ее активы на 115,346 млрд рублей.

Годом ранее у «Аэрофлота» был положительный капитал, хотя и мизерного размера - 1,95 млрд рублей.

Отчетность «Аэрофлота» оказалась «ожидаемо слабой, принимая во внимание сложности операционной деятельности в условиях закрытых границ», пишут аналитики Промсвязьбанка. «Тем не менее компании удалось получить положительную EBITDA за счет сокращения и максимальной оптимизации расходов», - обращает внимание ПСБ.

2020 год запомнится как самый убыточный за всю новейшую историю гражданской авиации: операционные потери российских компаний суммарно достигнут 200 млрд рублей, оценивает Всероссийская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Ответом станет повышение цен на билеты на международные рейсы, и оно уже началось.

Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на данные Biletix и Aviasales, средняя стоимость забронированного билета за границу в начале марта 2021 года составила 15 700 рублей, что на 55% больше, чем за тот же период 2020 года, и на 39,5% больше цен в марте докризисного 2019 года.

Некоторые направления подорожали в несколько раз. Так, по информации Aviasales, средняя стоимость забронированного на март билета в ОАЭ составляет 23 700 рублей, что почти вдвое выше значения 2019 года (12 300 рублей), а полет в Грузию в среднем стоит 15 700 рублей - почти в 2,5 раза больше, чем в марте 2019 года (6500 рублей). Стоимость авиаперелета на Мальдивы выросла в среднем на 36%, до 40 100 рублей, в Египет - на 29%, до 16 400 рублей.

Источник: finanz.ru

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