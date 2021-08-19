Мировая торговля встала в беспрецедентных пробках

Вслед за пандемией и климатическими аномалиями на мировую экономику обрушилась новая напасть — беспрецедентные пробки в крупнейших торговых портах.

Сбои в цепочках поставок, инцидент в Суэцком канале и быстрое восстановление торговли после года «ковидной» рецессии привели к тому, что задержки в логистике промышленных грузов достигли исторических пиков, а стоимость морских контейнерных перевозок взлетела на сотни процентов в считанные месяцы.

Индекс сроков доставки промышленных товаров, который рассчитывает Банк международных расчетов к лету 2021 года, достиг худших значений в истории, пробив «антирекорды», установленные во время карантинов.

Ситуация резко ухудшилась в августе после того, как Китай объявил о частичном закрытии третьего по загруженности в мире порта Нинбо после того, как портовый рабочий заразился дельта-вариантом Covid-19.

Пропускная способность порта упала на четверть из-за закрытия ключевого терминала, сообщает Bloomberg. В близлежащих Шанхае и Гонконге снова растут пробки из контейнеровозов, которые начали было рассасываться, когда Китай возобновил работу порта Яньтянь, закрытого в мае из-за Covid.

По данным Bloomberg, сейчас 141 судно находится на общей якорной стоянке в портах Шанхая и Нинбо, что на 60 больше, чем среднее число с апреля по август.

«Отставание (с поставками) растет, а загруженность становится все хуже», — говорит Дон Тиура, генеральный директор отраслевой группы по поставкам логистической ассоциации. — Перебои в работе портов абсолютно взаимосвязаны. Если вы покупаете товары, которые происходят или перемещаются в (через) Китай, вам необходимо увеличить время выполнения заказа или найти другой источник поставок».

На другой стороне Тихого океана — в США — аналогичная проблема. Более 30 судов ожидают разгрузки у порта Лонг-Бич в Лос-Анджелесе, где пробка сохраняется уже несколько месяцев.

Увеличенное время доставки порождает дефицит судов и приводит к рекордному росту ставок фрахта.

По данным Freightos, стоимость перевозки одного контейнера из Китая до Восточного побережья США выросла на 500% за последний год и более чем вдвое за две последние недели — до 20,8 тысячи долларов.

HARPEX Shipping Index, отслеживающий тарифы на контейнерные перевозки для восьми классов контейнерных судов, подскочил более чем на 30% за последний месяц и втрое с начала года.

Доставка контейнера из КНР на западное побережье США стоит чуть меньше 20 тысяч долларов, а Европе — почти 13 тысяч. Новый скачок цен связан со ростом числа случаев Covid-19, из-за которого оборот крупнейших мировых портов замедлился до 7-8 дней, заявил Reuters президент Китайской портовой ассоциации Дин Ли.

«Глобальная контейнерная отрасль превратилась в подверженный сбоям рынок продавца, где логистические компании могут брать в 4, а в то и 10 раз дороже нормальных цен за передвижение грузов», — говорит Филип Дамос, управляющий директор консалтинговой компании Drewry.

«Мы не видели такого в перевозкам больше 30 лет», — сетует он, добавляя, что «экстремальные ставки фрахта» сохранятся, скорее всего, вплоть китайского нового года в 2022 году.

Источник: nigroll.com

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