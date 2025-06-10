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Мільярд на підручники для 8 класу: найдорожчий коштує 3 900 гривень

Мільярд на підручники для 8 класу: найдорожчий коштує 3 900 гривень

Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України 7-21 травня без торгів уклала угоди про друк підручників для 8 класу до серпня на загальну суму 1,06 млрд грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Понад половину суми отримали три постачальники: ТОВ "Видавництво "Ранок" – 242,34 млн грн, ТОВ "Генеза" – 235,63 млн грн, ТОВ "Видавництво Астон" – 103,08 млн грн.

Найдорожчим виявився малотиражний підручник інтегрованого курсу "Українська мова, українська та зарубіжна літератури" у двох частинах від "Ранку".

Кожну частину надрукують накладом 481 штуку по 3 900 грн за екземпляр на 240 сторінок. У ціні на поліграфічні витрати припадає 2 081 грн. Решта – це загальновидавничі й редакційні витрати, авторська винагорода, художнє оформлення, папір, картон, плівка, а також дозволені урядом 5% рентабельності.

Засновниками харківського "Ранку" є Віктор Круглов та ТОВ "Видавнича Група "Основа". Останнє заснували Інна Гришина і ТОВ "Тріада Принт", чиїми власниками є Заза Джеджея, той же Віктор Круглов та його ж із Дмитром Томашком ТОВ "Веста".

Київським "Видавництвом Генеза" володіють Олексій Дубас, Віктор Єзловецький, Олег Фурман і Владлен Маценко, а директором є Микола Чаюн.

Засновником і директором тернопільського "Видавництва Астон" є Іван Білах.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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