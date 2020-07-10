Мінцифра презентуватиме інтерактивну мапу інфраструктури підтримки підприємництва

10 липня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» презентуватиме інтерактивну мапу інфраструктури підтримки підприємництва на платформі Дія.Бізнес. https://business.diia.gov.ua/

Мінцифра оцифрувала об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва та бізнес-об’єднань в Україні, а також розробила інтерактивну мапу для потенційних та діючих підприємців із сіл, міст (в тому числі об’єднаних територіальних громад) і регіонів.

Під час карантинних обмежень представникам влади та бізнесу особливо важливо залишатися «на зв'язку». Саме тому дана ініціатива спрямована на підтримку підприємців, представників органів місцевого самоврядування, інших зацікавлених сторін у подоланні наслідків СOVID-19, адже за допомогою мапи можна буде отримати вичерпну інформацію про об’єкти підтримки підприємництва та бізнес-об’єднання на місцевому рівні.

На мапі кожен підприємець зможе знайти вичерпну інформацію про інкубатори та акселератори, центри підтримки підприємництва, фонди, бізнес-асоціації та інші об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва у своїй громаді та регіоні.

Головна мета проєкту — консолідувати на сайті Дія.Бізнес всю інформацію про існуючі об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва, які можуть надати підтримку потенційним та діючим підприємцям на локальному рівні.

Участь у презентації інтерактивної мапи інфраструктури підтримки підприємництва візьмуть:

● Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції

● Андрей Хорват, заступник директора Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ

● Андрій Ремізов, керівник онлайн-складової проєкту Дія.Бізнес

«U-LEAD з Європою»: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку. «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та його державами-членами Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією та Естонією. «U-LEAD з Європою» підтримує Україну у створенні багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Источник: thedigital.gov.ua

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