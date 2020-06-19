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Мінцифра та Facebook запускають воркшопи для підприємців

Мінцифра та Facebook запускають воркшопи для підприємців

Міністерство цифрової трансформації в рамках Дія.Бізнес запускає спільний освітній проєкт з Facebook «Основи використання Facebook та Instagram для розвитку бізнесу онлайн».

● Перший воркшоп відбудеться у вівторок, 23 червня, о 12:00. Тема: «Ведення сторінки бізнесу у Facebook та Instagram». Тривалість — одна година.

● Другий воркшоп відбудеться у вівторок, 30 червня, о 12:00. Тема: «Рекламне просування у Facebook та Instagram».

Воркшопи будуть транслюватися на Facebook-сторінці Дія.Бізнес. https://www.facebook.com/diia.business/

Для участі в безкоштовних воркшопах необхідно зареєструватися: https://bit.ly/Facebook_workshops

Нагадаємо, що Дія.Бізнес — масштабний національний проєкт з розвитку підприємництва, який має онлайн- і офлайн-складові. Онлайн-складова — це Національна онлайн-платформа для підприємців https://business.diia.gov.ua.

Офлайн-складова передбачає відкриття в різних регіонах України центрів підтримки та хабів для підприємців. Окрім консультацій, підприємці зможуть представити свій продукт іншим підприємцям і отримати зворотний зв’язок, пройти освітні програми та отримати додаткові послуги.

Харків став першим містом, де відкрився центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. https://thedigital.gov.ua/news/kharkiv-stav-pershim-mistom-de-vidkrivsya-tsentr-pidtrimki-pidpriemtsiv-diyabiznes

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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