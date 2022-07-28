Мінцифри: Starlink успішно працює на швидкості 130 км/год

Мінцифри перевірила, наскільки стабільно Starlink працює в дорозі. За результатами тест-драйву всі побачили, що термінали можна використовувати навіть у дорозі на високій швидкості. На швидкості 130 км/год вдалося подивитися влог Дії на YouTube.

«Команда Space X радить використовувати термінали лише у фіксованому місці. Проте повномасштабна війна підкидає нові виклики, що вимагають нестандартних рішень. Тож ми протестували, чи зможе Starlink працювати ще й під час руху: на транспорті або залізниці», — пояснив керівник з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри, Андрій Набок.

Спідтест показав в середньому 100 мегабіт/с. З таким інтернетом можна дивитися відео, спілкуватися онлайн та обмінюватися файлами кільком десяткам людей одночасно.

У мирному житті це може стати чудовим рішенням, щоб покрити інтернетом залізницю. Так українці зможуть дивитися фільми, слухати музику та бути на зв’язку з близькими у потязі.

Технічні деталі тест-драйву

Щоб перевірити якість та стабільність інтернету від Starlink у дорозі, ми:

● використали автомобільний перетворювач струму для живлення терміналу;

● зафіксували антену горизонтально на автомобільній шині;

● розробили скрипти для автоматичних спідтестів та визначення стабільності зʼєднання;

● відстежували через GoPro, які перешкоди впливали на з’єднання.

Технічні показники під час всього тест-драйву можна переглянути на дашборді. https://datastudio.google.com/u/0/reporting/ca7a5b89-3c26-420d-93bd-fa0b0a67735f/page/p_t2gi31ikwc

Результати тестування ми передамо до Space Х для подальшого вивчення.

Україна вже серед країн з найбільшою кількістю терміналів Starlink. Понад 12 тисяч Старлінків зараз допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам безперебійно працювати. Наприклад, минулого тижня під час ракетного обстрілу Вінниці російською армією, лише завдяки Starlink вдалося зберегти зв’язок та інтернет.

Джерело: internetua.com

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