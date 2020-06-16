Мінекономіки: Перший підприємець отримав рефінансування кредиту під 0%

В рамках оновленої програми “Доступні кредити 5-7-9%” АТ КБ “ПРИВАТБАНК” рефінансував підприємцю кредит на суму 1,1 мільйона гривень під 0% до кінця березня 2021 року. Банки-партнери продовжують прийом заявок на нові інструменти програми, які були введені Урядом в час дії карантинних заходів з протидії пандемії COVID-19 (рефінансування, обігові, інвестиційні кредити виробникам медичного обладнання). Зокрема, за тиждень попит на позики під такі умови склав майже 390 млн гривень.

“Банки-партнери програми державної підтримки вже опрацьовують заявки від підприємців відповідно до наших антикризових ініціатив. Бізнес отримуватиме нульові позики, збереже свій бізнес та робочі місця українців, а держава сплатить відсотки за цими позиками”, - коментує Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Також, за перший тиждень літа банки-партнери Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видали 51 новий кредит на загальну суму в 32,6 млн гривень. Загалом, вже видано 605 кредитів на суму в 381,05 мільйона гривень.

На минулому тижні Фонд підписав угоди про партнерство з двома новими банками - ОТП Банком та Міжнародним Інвестиційним Банком.

Готуються для затвердження Радою Фонду заявки про участь у програмі «Доступні кредити 5-7-9%» від Креді Агріколь Банк та Агропросперіс Банк.

Нагадаємо, що в разі позитивного рішення Ради, загалом учасниками Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» стануть 19 банків, які за розміром чистих активів складають 80% усієї банківської системи України.

Источник: kmu.gov.ua

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