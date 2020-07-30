Мінекономіки посилює підтримку малого і середнього бізнесу новим інструментом - факторингом

За ініціативи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ДП «Прозорро» та спільними зусиллями Команди підтримки реформ та Офісу розвитку МСП, а також - команди волонтерів-розробників створено онлайн-платформу «Факторинг Хаб». Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) підтримує подальшу розробку та просування онлайн-платформи, і тим самим сприяє розвитку та покращенню бізнес-середовища для малих та середніх підприємств (МСП) України.

“Підтримка малого і середнього бізнесу - один із пріоритетів Уряду, тому нам важливо розширювати програми підтримки дієвими механізмами. У цьому сенсі ми розглядаємо факторинг як додатковий потужний інструмент, завдяки якому бізнес, а особливо мікро- та малий бізнес, отримає нові способи фінансування і більше можливостей для розвитку”, - зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Метою проекту є розширення ринку збуту продукції малого бізнесу через участь у публічних закупівлях, розвиток альтернативних способів фінансування та розвиток автоматизованих онлайн платформ.

Платформою вже успішно скористалися перші МСП – постачальники АТ “Укрпошта”.

«Ми дуже задоволені тим, що важливі фінансові інструменти стають все більш доступними для українських малих та середніх підприємств. Факторинг відігравав важливу роль в економічному розвитку багатьох країн, оскільки він дає можливість маленьким компаніям конкурувати за проекти, які раніше були для них недоступні» - зазначає Вільям Сіз, керівник Програми USAID КЕУ.

Детально про проект:

Завдання:

1. Розширення ринку збуту продукції малого бізнесу через участь у публічних закупівлях. Мова передусім про бізнес, який зараз не розглядає публічні закупівлі як ринок збуту через неприйнятність умов розрахунків (60+днів), неможливість таким чином кредитувати замовника та обмежений доступ до банківського кредитування обігового капіталу особливо зараз в період кризи, спричиненої пандемією COVID-19.

● Обсяг ринку державних торгів за 2019 рік склав 633 млрд грн.

2. Розвиток альтернативних способів фінансування. Торгове фінансування та факторинг є типовим рішенням доступу до фінансування обігового капіталу в межах здійснення торгівельних операцій, частка якого в Україні залишається вкрай низькою. Факторинг найбільш ефективний для малих підприємств, які відчувають фінансові труднощі у зв’язку з несвоєчасним погашенням боргів замовниками та обмеженістю інших доступних джерел фінансування.

● Частка факторингу у ВВП України становить приблизно 0,3%, в Словенії 2,77%, Туреччині 4,58%, Болгарії 5,79%, Литві 7,17%, Польщі 9,52%, Великобританії 13,93% (експертна оцінка).

Безрегресний факторинг, який просувається в межах проєкту, дозволяє постачальнику відступити банку дебіторську заборгованість покупця та отримати оплату за постачання буквально за кілька днів у спосіб та вартість більш привабливі порівняно із банківським кредитом.

3. Розвиток автоматизованих онлайн-платформ. Контекст пандемії COVID-19 зобов’язує нас забезпечити максимально простий онлайн доступ до ключових ресурсів та ринків збуту для МСП. Тому сприяння розвитку таких платформ як «Факторинг Хаб» являє собою левову частку ініціатив Мінекономіки та Офісу з розвитку МСП, включених у Державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-22 р. Мінекономіки та ДП «Прозорро» зацікавлені аби таких рішень ставало більше для МСП та вітають їх конкуренцію на цьому ринку.

Рішення

Онлайн-платформа дозволяє підприємцю (постачальнику) подати заявку на участь у публічних закупівлях та отримати пропозиції безрегресного факторингу від банку. МСП залишає за собою право прийняти чи відхилити запропоновані банком умови безрегресного факторингу. Завдяки інформації про платіжну дисципліну замовників та інтеграцію відкритих даних системи Прозорро банк витрачає мінімум ресурсів для оцінки кредитного ризику замовника.

Пропозиція банку передбачає надання саме безрегресного факторингу, коли банк приймає на себе ризики несплати з боку замовника, та передбачає отримання фінансування – до 98% від суми угоди без вимоги додаткового забезпечення та 100% отримання послуги онлайн. Участь у платформі є безкоштовною для МСП та замовників.

Статус

Учасниками проєкту є:

● Замовники – Укрпошта, яка вже реалізувала перші лоти під факторинг

● Банки – ПУМБ,

● ДП «Прозорро»

● Команда підтримки реформ при Мінекономіки

● Офіс розвитку МСП при Мінекономіки

Подальші кроки також передбачають вже розпочату роботу спільно з НБУ над регулюванням факторингу та іншими можливими змінами у законодавстві, а також подальшому масштабуванні альтернативного фінансування в Україні.

Источник: me.gov.ua

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