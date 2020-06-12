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Мінекономіки та Світовий банк обговорили розвиток державно-приватного партнерства в Україні

Мінекономіки та Світовий банк обговорили розвиток державно-приватного партнерства в Україні

9 червня відбулась віртуальна зустріч з представниками Світового банку, присвячена розвитку державно-приватного партнерства.

Учасники заходу обговорили співпрацю в рамках проєкту «Посилення використання державно-приватного партнерства (ДПП) для покращення управління державними капітальними інвестиціями». Основними напрямками роботи в межах програми є підготовка нормативно-правових актів на виконання Законів України «Про концесію» та «Про державно-приватне партнерство», проведення тренінгів та семінарів, розробка методичних рекомендацій. Це допоможе створити прозорі та зрозумілі правила співпраці держави і бізнесу, а також забезпечить збалансованість їхніх інтересів.

«Державно-приватне партнерство сприяє залученню додаткових фінансових ресурсів для України та створенню умов для модернізації інфраструктури і нових робочих місць, розвитку регіонів та відновлення економічного зростання”, - зазначив заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Дядюра.

Представники Мінекономіки та Світового банку погодились, що ДПП як інструмент залучення інвестицій має величезний потенціал в Україні, та узгодили подальшу співпрацю.

Источник: me.gov.ua

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