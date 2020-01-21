Мінекономрозвитку може зменшити відрахування держкомпаній до бюджету з 90% до 50% від прибутку

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пропонує зобов'язати підприємства з державною часткою спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку за 2019 рік, замість 90%

Про це повідомляється в проєкті урядової постанови на сайті міністерства, передає ЕП.

Пропонується також у разі невиплати дивідендів до 1 липня 2020 року розривати контракт із керівниками таких держкомпаній.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, держбюджет на 2020 рік передбачає надходження від сплати дивідендів держкомпаніями 35,268 млрд грн.

Источник: espreso.tv

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