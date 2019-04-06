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Мінекономрозвитку ініціювало перегляд портфелю проектів міжнародної технічної допомоги, що фінансуються Урядом Швейцарської Конфедерації

Мінекономрозвитку ініціювало перегляд портфелю проектів міжнародної технічної допомоги, що фінансуються Урядом Швейцарської Конфедерації

4 квітня 2019 року за ініціативи Мінекономрозвитку вперше відбувся перегляд портфелю проектів міжнародної технічної допомоги, що фінансуються Урядом Швейцарської Конфедерації. Захід проведено під співголовуванням Першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова та Директора Швейцарського бюро співробітництва Посольства Швейцарії в Україні Хольгера Тауша.

Максим Нефьодов запропонував при формуванні нової стратегії співробітництва орієнтуватись на пріоритетні реформи, проголошені Прем’єр-міністром України В. Гройсманом під час проведення першого національного форуму «Партнерство заради розвитку», а саме: поліпшення бізнес-клімату; приватизація та реформа управління державними підприємствами; розвиток інфраструктури; реформа енергетичного сектору; реформа державного управління; децентралізація; реформа охорони здоров’я; реформа освіти; антикорупційна реформа; реформа системи оборони.

Заступник директора Швейцарського бюро співробітництва Посольства Швейцарії в Україні Ніколя Гуйгас представив основні напрямки нової Стратегії співробітництва Швейцарської Конфедерації з Україною на 2020-2023 роки.

У 2018 році Швейцарія посіла 7 місце за обсягами наданої допомоги серед усіх донорів і з 2007 року обсяг досягнув 189,7 млн швейцарських франків. Допомога надається відповідно до 4-річних стратегій співробітництва Швейцарії з Україною, так за 2007-2010 роки реалізовано проектів на 30,7 млн швейцарських франків, за 2011-2014 роки - на 60 млн швейцарських франків, за 2015-2018 роки - до 99 млн швейцарських франків, прогноз на 2019 рік - 25,1 млн швейцарських франків.

На сьогодні в Мінекономрозвитку зареєстровано 9 проектів технічної допомоги загальною вартістю близько 70 млн швейцарських франків.

Проекти технічної допомоги реалізуються за такими напрямками: енергетика та енергоефективність (обсяг 35,7 млн швейцарських франків), регіональний розвиток (25,4 млн швейцарських франків), аграрний сектор (2,6 млн швейцарських франків), урядування та громадянське суспільство (4,3 млн швейцарських франків), відновлення Донбасу та ВПО (понад 1,5 млн швейцарських франків), освіта і наука (0,5 млн швейцарських франків).

Источник: me.gov.ua

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