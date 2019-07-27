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Мінекономрозвитку оголосило тендер на розробку Національного експортного веб-порталу

Мінекономрозвитку оголосило тендер на розробку Національного експортного веб-порталу

Мінекономрозвитку спільно з Офісом з просування експорту запрошують компанії, що спеціалізуються на розробці складних архітектурних веб-рішень, взяти участь у тендері на розробку Національного експортного веб-порталу.

Передбачається, що Національний експортний веб-портал стане дієвою інформативною платформою підтримки українських експортерів та розвитку бізнес-середовища з безоплатним доступом. Портал міститиме дані про зовнішні ринки щодо умов та процедур доступу до них товарів і послуг, а також доступ до інструментів пошуку партнерів, розвитку компетенцій, бізнес-можливостей та інше. Це перший проект такого масштабу, де у найбільш повному та постійно оновлюваному обсязі будуть висвітлені актуальна інформація і дані за принципом «Єдиного вікна».

Проект реалізується за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) - в рамках імплементації Експортної стратегії України: «Дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі на період 2017-2021 років.

Кінцевий термін подачі пропозицій - 15 серпня 2019 року.

Більш детально з Інформацією про тендер ви можете ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/2Y2oBuZ

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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