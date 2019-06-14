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Мінекономрозвитку шукає експортерів для участі в найбільших міжнародних виставках у 2020 році

Мінекономрозвитку шукає експортерів для участі в найбільших міжнародних виставках у 2020 році

Мінекономрозвитку розпочало опитування українських експортерів та бізнес-асоціацій щодо їх зацікавленості бути представленими на Національному стенді України на найбільш відомих та масштабних міжнародних виставках і ярмарках у 2020 році.

Серед таких виставкових заходів, зокрема, Міжнародна виставка у сфері ІТ-технологій “INFOSECURITY BELGIUM” (Брюссель, Бельгія), Міжнародна виставка IT-технологій для бізнесу “TECHXLR8” (Лондон, Великобританія), Міжнародна виставка промислового обладнання "ASIAN MACHINE TOOL EXHIBITION" (Нью-Делі, Індія), Міжнародна ярмарка "CAIRO INTERNATIONAL FAIR" (Каїр, Єгипет), Міжнародна виставка у сфері торгівлі, туризму, інвестицій та регіонального розвитку “APKASI OTONOMI EXPO” (Джакарта, Індонезія), Міжнародна виставка новітніх технологій “CHINA BEIJING INTERNATIONAL FAIR FOR TRADE IN SERVICES” (Пекін, КНР), Міжнародний промисловий ярмарок “HANNOVER MESSE” (Ганновер, ФРН), Міжнародна виставка IT індустрії “IP EXPO NORDIC” (Стокгольм, Швеція), Міжнародна виставка споживчих товарів “IZMIR INTERNATIONAL FAIR CENTE” (Ізмір, Туреччина) та інші.

Пройти опитування та висловити свою зацікавленість ви можете за посиланням: http://bit.ly/2IDNCSx.

Опитування триватиме до 12 липня 2019 року.

Результати опитування, які мають зафіксувати основні потреби та інтерес українського бізнесу щодо участі у виставкових заходах, будуть враховані Мінекономрозвитку в плануванні своєї роботи на 2020 рік.

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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