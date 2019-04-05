Мінекономрозвитку та Українська Рада Бізнесу підписали Меморандум про співпрацю

Сьогодні, 4 квітня 2019 року, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Українська Рада Бізнесу підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Відповідно до умов Меморандуму Мінекономрозвитку та Українська Рада Бізнесу домовилися про взаємодію щодо розбудови конкурентоспроможної економіки, створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, налагодження ефективного діалогу та співпраці держави та бізнесу.

“Формування в Україні комфортного бізнес-середовища, розвиток чесної конкуренції, розширення можливостей для експортерів, підтримка малого та середнього бізнесу є спільними ключовим спільним завданням Президента, Уряду, Верховної Ради України та бізнес-спільноти. Завдяки нашій взаємодії громадяни матимуть гідні можливості для роботи та розвитку, зростатиме виробництво української продукції, її експорт. Цей Меморандум про співпрацю є інструментом досягнення спільних цілей, сталого розвитку, сильної регіональної політики, економічного зростання в Україні та зростання добробуту українських громадян”, - підкреслив під час підписання Меморандуму Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Мінекономрозвитку та Українська Рада Бізнесу також домовилися про співпрацю у напрямку формування сприятливих умов роботи МСП в Україні, включаючи вдосконалення ринкового нагляду, застосування стимулюючих інструментів, виведення торгівлі з тіні, посилення захисту прав споживачів тощо.

Довідково: Українська Рада Бізнесу (УРБ) - горизонтальне добровільне об'єднання, до складу якого входять понад 70 галузевих бізнес-асоціацій.

Источник: me.gov.ua

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