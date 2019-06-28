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Мінфін: ЄБРР виділить Україні 149 млн євро на модернізацію електромереж

Мінфін: ЄБРР виділить Україні 149 млн євро на модернізацію електромереж

Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження про доцільність залучення позики Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в сумі 149 млн євро для реалізації Проекту модернізації мережі електропередачі.

Реалізація проекту буде здійснюватися ДП "НЕК "Укренерго" і дозволить підвищити ефективність та надійність передачі електроенергії у Західному, Північному, Південному та Центральному регіонах України. Модернізація ключової інфраструктури системи передачі є також однією зі складових інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E.

Проект передбачає заміну трансформаторного обладнання та реконструкцію 12 підстанцій з впровадженням автоматизованих систем керування технологічними процесами на підстанціях.

Комплекс заходів, передбачений проектом, дозволить керувати обладнанням підстанцій з регіональних центрів в режимі реального часу без постійної присутності на об’єктах оперативного персоналу. Запровадження цифрових технологій з автоматичною системою керування є основою для впровадження розумних мереж енергопостачання - «Smart Grid».

Залучення кредитних коштів міжнародних фінансових організацій дозволяє здійснити ряд ефективних заходів для реалізації стратегії розвитку компанії та посилення енергетичної інфраструктури.

Источник: minfin.gov.ua

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