Мінфін підписав Договори, які дозволять АТ «Укргазвидобування» отримати EUR 51,85 млн кредиту ЄБРР під держгарантії

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» (УГВ) отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) кредит під державну гарантію на суму 51,85 мільйона євро.

31 липня 2020 року відбулась церемонія підписання відповідних договорів в рамках проекту «Закупівля верстатів КРС та покращення енергоефективності АТ «Укргазвидобування»:

● Договору гарантії між Україною та ЄБРР

● Кредитної угоди між АТ «Укргазвидобування» та ЄБРР

● Проектної угоди між НАК «Нафтогаз України» та ЄБРР

Перший транш кредиту обсягом 36,4 мільйона євро залучається на 9 років та другий транш в розмірі 15,45 мільйона євро - на 15 років - з 3-річним пільговим періодом. Відсоткова ставка – плаваюча (6 місячний EURIBOR+1% річних); комісія за зобов’язання - 0,5 % річних; одноразова комісія за відкриття кредиту – 1 %.

Кошти будуть використані в рамках реалізації проекту «Закупівля верстатів КРС та покращення енергоефективності АТ «Укргазвидобування» на купівлю верстатів капітального ремонту свердловин, а також заходи з підвищення енергоефективності електростанції Локачі (Волинська область).

Загалом, реалізація Проекту дозволить АТ «Укргазвидобування» збільшити ефективність видобутку природного газу та впровадити передовий досвід з підвищення енергоефективності.

«Ми вдячні нашим партнерам з ЄБРР за послідовну підтримку України на шляху до модернізації інфраструктури та підвищення ефективності роботи наших виробництв. Проект, який ми сьогодні запускаємо, надає, одночасно, кошти, які дозволять інтенсифікувати видобуток природного газу та сприятиме підвищенню енергетичної незалежності України», - зауважив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Источник: mof.gov.ua

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