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Мінфін та ЄБРР допоможуть Укренерго з модернізацією електромереж

Мінфін та ЄБРР допоможуть Укренерго з модернізацією електромереж

Міністр фінансів Оксана Маркарова та керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне підписали Договір гарантії (Проект модернізації мережі електропередач) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Укладення договору дасть змогу НЕК Укренерго залучити 149 млн євро для реалізації цього проекту.

«Вчора ми святкували значущу для українського ринку енергетики подію і однозначний успіх Міністерства фінансів – завершення корпоратизації «Укренерго». Сьогодні ми робимо перший крок в новій історії компанії, що дозволить здійснити ряд ефективних заходів для реалізації стратегії її розвитку. І ми тішимося, що підтримка наших партнерів з ЄБРР допомагає поступово наблизитись до європейських стандартів у цій галузі», - сказала Оксана Маркарова.

Модернізація енергетичної системи передбачає, зокрема, заміну застарілого обладнання високовольтних підстанцій та встановлення автоматизованих систем керування технологічними процесами на 12 підстанціях ПрАТ "Укренерго".

Крім того, в рамках проекту буде здійснюватися:

— впровадження цифрових технологій з автоматичною системою керування технологічним процесом на підстанціях, що є підґрунтям для впровадження розумних мереж енергопостачання («Smart Grid»);

— запровадження безперервного дистанційного керування обладнанням підстанцій з єдиних регіональних центрів в режимі реального часу.

Фінансова кооперація за проектом «Модернізація мережі електропередачі» сприятиме посиленню енергетичної інфраструктури країни.

Источник: minfin.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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