Мінфін: Загальний обсяг проектів Європейського інвестиційного банку в Україні склав більше 7,5 млрд євро

18 травня відбувся онлайн перегляд портфелю проектів Європейського інвестиційного банку.

У ході обговорення питань представники Міністерства фінансів та Європейського інвестиційного банку розглянули поточний стан з підготовки та реалізації спільних проектів, а також узгодили план заходів на наступний період. Зокрема, було обговорено проблемні питання в рамках проектів, які на даний час реалізуються в Україні, а також узгоджено подальші кроки щодо їх усунення.

Починаючи з 2004 року загальний обсяг наданих Європейським інвестиційним банком фінансових ресурсів в Україні, як в державному, так і приватному секторі складає більше 7,5 млрд євро. На сьогодні проектний портфель ЄІБ у державному секторі складає 25 проекти загальним обсягом 5,27 млрд євро.

Під час розгляду питань Олександр Кава зазначив, що кредитні ресурси, які надає ЄІБ є важливим джерелом фінансування проектів розвитку держави. «Ми високо цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів в тому числі і ЄІБ у розвитку державного сектору української економіки. На сьогодні портфель проектів ЄІБ в державному секторі є найбільшим серед МФО», - додав заступник Міністра.

Спільні з Європейським інвестиційним банком проекти спрямовані на покращення стану автомобільних доріг України, модернізацію енергетичної галузі, розвиток муніципальної, авіаційної та залізничної інфраструктури, розвиток транспортної логістики, підтримку малого та середнього бізнесу, відновлення соціальної інфраструктури Донецької і Луганської та ряду інших регіонів України.

Источник: mof.gov.ua

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