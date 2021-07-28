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Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду платними дорогами

Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду платними дорогами

Мінінфраструктури працює над реалізацією проєктів проєктів будівництва 6 автомобільних доріг у співпраці з приватними інвесторами - максимальна вартість користування ними залежатиме від транспортного засобу і сягатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр.

Про це повідомила заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко у відповідь на запит Суспільного.

Зокрема, уряд опрацьовує питання щодо будівництва на умовах концесії наступних доріг:

● M-29/M-04/M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;

● M-03 – Бориспіль-Полтава;

● M-14 – Херсон-Миколаїв;

● M-06 – Київ-Житомир-Рівне;

● M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк;

● M-04/H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

"Повідомляємо, що реалізація зазначених об’єктів відповідає Переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року, затвердженому розпорядженням Кабінету міністрів України від 16 грудня 2020 року №1581-р.", - заявила Юрченко.

При цьому уряд затвердив максимальну вартість користування дорогами на рівні від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, що станом на 26 липня відповідає сумі від 73 копійок до 4 гривень 14 копійок.

"Постановою Кабінету міністрів від України від 23 грудня 2020 року №1312 затверджено максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії, який становить, в залежності від категорії транспортного засобу, від 0,023 євро за кілометр до 0,133 євро за кілометр", - резюмували у міністерстві.

Нагадаємо:

В Україні планують реалізувати державно-приватне партнерство на шести ділянках доріг, які презентували потенційним інвесторам.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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