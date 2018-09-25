Міністерство інфраструктури оголосило тендер на закупівлю систем контролю швидкості на автодорогах

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував запуск тендерних процедур із закупівлі автоматичних системи контролю швидкості на автодорогах.

Міністр зазначив, що після тривалих узгоджень бюджетний комітет Верховної Ради нарешті затвердив розподіл коштів фонду безпеки дорожнього руху. Передає Національний промисловий портал, з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Наступного тижня ми розпочинаємо тендерні процедури на суму близько 1 млрд грн, зокрема, вагомим компонентом яких буде закупівля автоматичних станцій контролю швидкості. Але для того щоб вони запрацювали повністю, нам необхідно ще внести зміни до законодавства. І я сподіваюся, що парламент відреагує на ту жахливу статистику, яку ми отримали щодо українських доріг про тисячі смертей, – наголосив міністр.

В.Омелян також висловив сподівання на якнайшвидше голосування з питань упровадження автоматичного вагового контролю на дорогах.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів заявляв про намір у 2018 році додатково профінансувати безпеку доріг за рахунок акцизів на імпортні нафтопродукти.

Источник: uprom.info

Автор: Максим Овчаренко, журналіст Національного промислового порталу

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