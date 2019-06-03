Мобільний зв'язок став ще… мобільнішим: як українці змінюють мобільних операторів

Ще не так давно користувачі мобільного зв'язку були обмежені прив'язкою до свого оператора. Перенести номер було неможливо – якщо хтось хотів перейти до іншого постачальника мобільних послуг, то змушений був прощатись із номером телефону.

Та в травні все змінилося – в Україні запрацювала послуга Mobile number portability (MNP). Вона дозволяє перейти до іншого оператора та залишити старий номер. Цікаво, що перший абонент в Україні перейшов з lifecell до Vodafone.

Вибір абонентів: Vodafone найдоступніший

За даними Українського державного центру радіочастот, за перші три тижні абоненти подали 9946 заявок на послугу MNP і 3091 номер було перенесено.

І поки аналітики продовжують розмірковувати, в кого завдяки MNP збільшиться кількість клієнтів, перші результати вже є: найбільше втратив від переносу Київстар, а ось Vodafone та lifecell вийшли «в плюс». В чому ж причина такого вибору українців?

Очевидно, що людей хвилюють тарифи, якість послуг та можливість їх вибору.

Мобільний номер є основою і для мобільного паспорту Mobile ID, що дає доступ до нових послуг та можливостей: від електронного документообігу до комунальних та державних сервісів. Клієнти Vodafone вже можуть через Mobile ID оформляти довідки про склад сім'ї, реєстрацію місця проживання та навіть замовити технічний паспорт нерухомості в БТІ. Загалом Mobile ID пропонуватиме понад 100 різних сервісів для приватних користувачів і бізнесу. Ця послуга вже працює у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі.

Який же мобільний оператор найдоступніший сьогодні? Видання Liga Tech проаналізувало рівень тарифів операторів за розміром середнього чека абонента – ARPU (Average Revenue Per Unit).

За підсумками початку цього року, найбільшими виявилися витрати абонентів lifecell: у середньому 67 грн. на місяць. Київстар посів друге місце з 60 гривнями на місяць.

А найбюджетнішим є Vodafone: абоненти цього оператора витрачають усього 55,4 грн. на місяць. Саме за поєднання низьких цін та якості послуг за міжнародними стандартами у цього оператора голосують українці своїми SIM-картами.

Новости портала «Весь Харьков»