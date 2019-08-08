Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:40
Просмотров: 50

«Модный» номер на машину: сколько украинцам придется выложить за эксклюзив

Сергей за рулем больше пятнадцати лет. Говорит, об  уникальной комбинации номерных знаков даже не думал, не видит в этом никакого смысла. Хотя говорит, если бы машина была дорогой - может, задумался бы.

Сергей, водитель

Меня устраивают абсолютно номера, какие дадут, такие дадут. От этого машина не меняется. Какие бы они не были, четыре нуля, четыре семерки без разницы.  Ну, если их будут давать, просто заплатил в кассу и получил - это одно, чтобы не давать ещё  сверху. Это хорошо будет. Те люди, которые себе могут позволить. Конечно же, это нормально.

Доплачивать  сверху теперь не придется, потому что от 24 июля вступило в силу постановление согласно которому все «модные» номерные знаки отбираются и продаются отдельно за фиксированную сумму. До этого, по словам начальника Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области Дениса Бакумова, возможность автовладельцев официально подобрать государственный номерной знак с желаемой комбинацией цифр, была ограничена. Теперь список таких номеров значительно расширился, а их стоимость существенно увеличилась - от 4 тысяч гривен до 30-ти.

Денис Бакумов, нач. Регионального сервисного центра МВД в Хар.обл.

Может обратиться к нашему инспектору, он ему может предоставить склад спецпродукции которая зарегистрирована у него в компьютере и ознакомить гражданина и он может выбрать имеющейся на складе номерной знак. Понравившейся. Очень большие деньги и поэтому не каждый у нас гражданин может позволить себе оплатить такую суму денег. Это редкость. Харьковская область если я не ошибаюсь  - номеров 25 з момента набрання чинності цієї постанови.

Парные и номерные знаки, которые содержат три одинаковых цифры - вот это вот номерные знаки по десять тысяч. Номерные знаки категории два нуля впереди составляют восемь тысяч гривен и также зеркальные и вот такие по четыре тысячи гривен.

Такие номера можно получить прямо в центре, если, конечно, есть свободные. А вот чтобы стать владельцем самого «крутого» и самого дорогого номера за 30 тысяч из четырех одинаковых цифр или того, что начинается на три нуля - придется сначала написать заявление в территориальном центре и подождать.

Олег Стогний, главный специалист ТСЦ № 6341

Человек приходит в территориальный сервисный центр пишет заявление, какой номер он хотел бы видеть на своём транспортном средстве, после этого мы составляем заявку, отправляем в Киев. Две-три недели и нам приходит ответ и сам номерной знак, и мы вешаем на автомобиль.

На обычные номерные знаки цена пока не изменилась и составляет около 500 гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: авто

Читайте ещё:

Во дворах начнут убирать брошенные автомобили
07.08.2019 15:32    397
Покупка автомобилей из Европы: на что обратить внимание
01.08.2019 13:40    268
В Украине заработал сервис для любителей "крутых" автономеров
01.08.2019 09:09    173
В Украине построили уникальный пожарный автомобиль
25.07.2019 10:41    261
5 авто на украинском рынке, которые чаще всего требуют ремонта
22.07.2019 09:46    416
Автомобиль «Mitsubishi» загорелся во время движения: пострадал водитель
19.07.2019 14:12    417
На что обращать внимание при выборе подержанного электромобиля
18.07.2019 10:16    213
Эксперты рассказали, что на самом деле бывает с автомобилями в жару
17.07.2019 09:16    288
У моду входить новий вид парковок
16.07.2019 09:46    398
Самый дорогой Ferrari 250 GTO признан произведением искусства
10.07.2019 10:16    1433
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 