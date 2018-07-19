Могу сказать однозначно – «Харьковский тракторный завод» стоять не будет, - Александр Ярославский

Президент и владелец финансово-промышленной группы DCH Александр Ярославский на встрече с журналистами 19 июля на «Днепровском металлургическом заводе» рассказал о состоянии дел на Харьковском тракторном заводе.

«На сегодняшний день «Харьковский тракторный завод» стабильно выпускает трактора. Порядка 800 тракторов в год. Не так много как бы хотелось, но, учитывая, что завод простоял год, в результате чего некоторые рынки были заняты конкурентами, это уже не плохо. Мы не складируем продукцию. Производим столько, сколько можем продать. Но, конечно, хотелось бы производить больше. Одно могу сказать однозначно: «ХТЗ» стоять не будет. Сотрудники вовремя получают заработную плату, социальные обязательства перед ними мы тоже выполняем», - сказал он.

Источник: most-dnepr.info

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