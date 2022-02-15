Можно ли оформить кредит, использовав чужие данные

Многие финансовые организации Украины с целью привлечения максимального количества клиентов упрощают процедуру оформления кредита. В большинстве случаев это касается пакета документов и способов подачи заявки. Более детально о процедуре предоставления микрозаймов, а также схемах мошеннической деятельности расскажем далее.

Рисковать или пойти проверенным путем

Для того, чтобы получить кредит банк требует присутствие клиента, на чье имя заключается договор, или же наличие доверенности на право осуществления финансовых операций от имени другого лица. При невыполнении одного из пунктов в получении займа будет с наибольшей долей вероятности отказано.

Выше оговоренные требования не касаются МФО. Выдача кредитов и займов на имя стороннего лица сегодня возможна при регистрации через онлайн-сервис. Многие микрофинансовые организации работают полностью удаленно: у клиентов просят отсканировать паспорта, а деньги переводят на карту или счет. С одной стороны, такой функционал достаточно удобен и практичен, а с другой стороны, данная опция порождает мошеннические схемы. Учитывая многогранность онлайн кредитования, рекомендуем пользоваться проверенными и легально зарегистрированными МФО, которые предоставляют гарантии на предоставленные услуги. Прежде чем доверять свои персональные данные, посмотрите рейтинг МФО на ресурсе Мета.юа, поинтересуйтесь отзывами о компании у постоянных клиентов.

Чтобы взять кредит на чужое имя, мошенники используют либо утерянный, либо украденный паспорт. Затем они, например, могут повторно вставить фотографию, сменить SIM-карту на телефоне, чтобы подать заявку на кредит, а далее связаться с несколькими финансовыми организациями, которые выдают заемные денежные средства только используя паспорт.

Способы обмана

При необходимости оформить кредит на чужое имя необходимо владеть паспортными данными человека, на чью фамилию желаете оформить микрозайм. Указанные сведения мошенники получают следующим путем:

паспорт владельца был утерян;

произошел «слив» базы персональных данных;

хакерская атака со стороны киберпреступников;

«интернет ловушка», главной задачей которой является получение персонифицированных данных пользователя.

Иногда бывают случаи, когда недобросовестные сотрудники микрофинансовых организаций целенаправленно предоставляют злоумышленникам сведения своих клиентов. В связи с чем необходимо тщательно выбирать организацию для сотрудничества и не оставлять сканированные копии своих документов специалистам сомнительных компаний. Следующим шагом преступников будут телефонные звонки с угрозами возврата одолженных денежных средств. При чем сумма насчитанных процентов будет намного больше, чем само тело микрозайма.

Такой способ «развода» довольно-таки распространенный и не смотря на многочисленные предупреждения, граждане государства попадаются на крючок.

В случае, если вы стали жертвой мошеннических действий, рекомендуем подать заявление в силовые структуры о совершении в отношении вас факта мошенничества.

Новости портала «Весь Харьков»