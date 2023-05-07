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Молдова предупредила Украину о планах запретить импорт украинской агропродукции

Молдова предупредила Украину о планах запретить импорт украинской агропродукции

Молдова официально предупредила Украину о намерении запретить импорт украинской агропродукции. Но транзит через свою территорию страна не будет запрещать, сообщает Министерство сельского хозяйства Молдовы.

Предупреждение озвучил глава Министерства сельского хозяйства Владимир Боля своему украинскому коллеге – министру агропромышленности Украины Николаю Сольскому.

«Вице-премьер-министр Владимир Боля сообщил о намерении Республики Молдова присоединиться к решению ЕС о введении временного мероприятия по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происхождением из Украины, с сохранением транзита через территорию страны», — говорится в сообщении.

Также в молдавском ведомстве раскрыли причины такого решения. отмечается, что в связи з большими остатками зерна на складах местные фермеры начинают беспокоиться о наличии места для нового урожая.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/12542

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