Monobank відновив роботу після масштабного збою

У роботі мобільного додатку monobank стався масштабний збій. Наразі через додаток неможливо було переказати гроші на картку, поповнити мобільний чи здійснити будь-який інший платіж.

«Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв’язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців», – повідомили у службі підтримки банку. Про це пише УНІАН.

Співзасновник monobank Олег Гороховський відреагував на збій у роботі додатку.

«Зламалися. Лагодимо. Перепрошую», – написав він у Telegram. Пізніше Гороховський додав, що за сьогоднішній день з клієнтів не будуть утримуватися відсотки за користування кредитами.

«За сьогодні відсотки за кредитами утримані не будуть. Ще раз перепрошую», – написав він.

Скриншот Telegram

Після 18.00 Гороховський повідомив про відновлення роботи додатку банку.

«Запрацювало! Розбір після. Прошу у всіх вибачення. Ми обов’язково проведемо роботу над помилками», – написав він.

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