Морской коридор Украины работает: идут новые корабли

Уже 19 судов воспользовались новым коридором для входа в черноморские порты Украины.

Одновременно с тем, вышли из одесских гаваней по этому коридору уже 17 судов, включая пять, которые были заблокированы в портах с февраля 2022 года.

Как отмечают эксперты, морской коридор начал действовать благодаря действиям МИУ и морскому фронту, развернутом украинскими войсками, заставив врага отступить и потерять контроль в Черном море.

В то же время, для того чтобы нарастить объем экспорта новым коридором, необходимо усилить ПВО в портах, а также обеспечить безопасность судов в море от мин.

Джерело: https://t.me/u_now/114953

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