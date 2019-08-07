Мощности терминалов Украины позволяют увеличить объемы нефтепродуктов в несколько раз - Омелян

Мощности нефтяных терминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объемы нефтепродуктов уже сегодня

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по результатам совещания по сохранению энергетической независимости Украины, которое состоится совместно с представителем президента в правительстве Андреем Герусом, передает Еспресо.TV .

"Мощности нефтяных терминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объемы нефтепродуктов уже сегодня", - сказал Омелян.

По его словам, "Укрзализныця" имеет возможность обеспечить достаточное количество тягово и погрузочно-двигательного состава для транспортировки нефтепродуктов. Также компания сформирует неснижаемый стратегический запас дизельного топлива.

"Чем дольше бенефициары трубо-поставок будут избегать уплаты налогов в украинский бюджет - тем быстрее они потеряют рынок Украины", - подчеркнул Омелян.

Он добавил, что сегодня было принято решение сформировать оперативный штаб, который будет работать на ежедневной основе с крупнейшими нефтетрейдерами Украины:

"Чтобы любые прохождения по цестерновым маршрутам ни были под угрозой. И рынку не угрожало ни рост цен, ни какие-либо кризисы ", - сказал министр инфрастуктуры.

Напомним, представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что с августа поставки из стран Евросоюза, Беларуси и морем компенсируют уменьшение поставок дизтоплива из России с запасом .

19 апреля Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.

Кроме того, с 1 июня 2019 года Российская Федерация расширила санкции против Украины и ограничит экспорт угля .

В Министерстве экономического развития и торговли считают санкции России в сокращении поставок нефти и нефтепродуктов в Украину вполне ожидаемыми.

Возможно прекращение или ограничение Россией с 1 июня поставок в Украину нефтепродуктов и угля не представляет проблем для украинской энергетики и рынка светлых нефтепродуктов, заявил Гройсман раньше.

15 мая Украина расширила запрет на ввоз товаров из России , а также внедрила новые пошлины на некоторые российские товары.

Источник: espreso.tv

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