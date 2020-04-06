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МВФ готовий задіяти весь свій резервний фонд щоб допомогти країнам

МВФ готовий задіяти весь свій резервний фонд щоб допомогти країнам

Міжнародний валютний фонд готовий задіяти весь свій резервний фонд у розмірі одного трильйона доларів для допомоги країнам подолати кризу викликану пандемією коронавірусу.

Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва.

"По суті, ніколи ще за 75-річну історію нашого фонду так багато країн не потребували екстреного фінансування - до нас вже звернулися 85 країн, причому всі одночасно", - повідомила глава МВФ.

Вона зазначила, що країни, що розвиваються, страждають найбільше через нестачу ресурсів для протистояння кризі.

За її словами, під час кризи 2008-2009 років ситуація була кращою. "Ми ніколи в історії МВФ не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Ми в рецесії, вона набагато гірша, ніж глобальна економічна криза ", - заявила Георгієва.

Нагадуємо:

Україна в переговорах із Міжнародним валютним фондом узгодила рамку доходів і дефіциту оновлюваного держбюджету на 2020 рік і сподівається отримати від Фонду в держбюджет для фінансування дефіциту 5 мільярдів доларів.

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують у 2020 році падіння світового ВВП на 1,9%, водночас глибока рецесія є базовим сценарієм.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва оголосила, що світ увійшов у нову рецесію.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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