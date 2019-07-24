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МВФ обновил прогноз по курсу гривны на 5 лет

МВФ обновил прогноз по курсу гривны на 5 лет

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны до 2024 года.

Об этом говорится в материалах к июльскому обзору МВФ по мировой экономике.

Так, эксперты фонда считают,  что в текущем году курс гривны составит - 28,68 грн/доллар, в следующем - 29,96 грн/доллар, в 2021 - 30,55 грн/доллар, в 2022 - 31,01 грн/доллар, в 2023 - 31,47 грн/доллар, в 2024 - 31,94 грн/доллар.

Как известно, Госбюджет-2019 построен на курсе гривны в 29,4 грн/доллар.

На данный момент гривна торгуется в районе 25,6-25,9 за доллар.

 

Агентство Телевидения Новости

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