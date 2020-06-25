МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки до 4,9%

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз падіння світової економіки у 2020 року до 4,9% із 3%, у першій половині року пандемія коронавірусу мала більш негативний вплив на економічну активність, ніж прогнозувалось раніше.

Про це йдеться у червневому огляді світової економіки (World Economic Outlook Update) від МВФ.

При цьому, відновлення економіки буде більш поступовим, ніж прогнозувалось раніше.

Порівнянно з прогнозами у квітні, ріст світової економіки у 2021 році прогнозують на рівні 5,4% (проти 5,8%).

"Як і в квітневих пронозах, існує великий рівень невизначеності щодо прогнозу. Економіка країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються в 2020 році впаде на 3% (раніше очікувалося зниження на 1%), а в 2021 році зросте на 5,9% (попередній прогноз - зростання на 6,6%)", - йдеться в огляді.

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз падіння світової економіки у 2020 року до 4,9% із 3%, у першій половині року пандемія коронавірусу мала більш негативний вплив на економічну активність, ніж прогнозувалось раніше.

Про це йдеться у червневому огляді світової економіки (World Economic Outlook Update) від МВФ.

При цьому, відновлення економіки буде більш поступовим, ніж прогнозувалось раніше.

Порівнянно з прогнозами у квітні, ріст світової економіки у 2021 році прогнозують на рівні 5,4% (проти 5,8%).

"Як і в квітневих пронозах, існує великий рівень невизначеності щодо прогнозу. Економіка країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються в 2020 році впаде на 3% (раніше очікувалося зниження на 1%), а в 2021 році зросте на 5,9% (попередній прогноз - зростання на 6,6%)", - йдеться в огляді.

Источник: epravda.com.ua

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