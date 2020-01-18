МВФ предупредил о возможном возвращении мировой экономики к Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии. Об этом она заявила, выступая в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, передает The Guardiа.

По ее словам, мировая экономика может вернуться в эпоху Великой депрессии, вызванной неравенством между разными группами населения стран и нестабильностью финансового сектора.

Глава фонда объяснила, что, несмотря на то что разрыв в неравенстве между странами за последние 20 лет существенно сокращался, внутри стран расхождения, наоборот, росли. В частности, чрезмерное неравенство в доходах населения внутри стран может помешать росту и привести к "политическим потрясениям" и укреплению популизма. В качестве примера она привела Великобританию, в которой 10% богатейших граждан владеют таким же совокупным богатством, как и 50% наименее состоятельных.

По мнению главы МВФ, в течение следующего десятилетия такие проблемы, как изменение климата и усиление торгового протекционизма, могут привести к социальным волнениям и нестабильности на финансовых рынках.

Кроме того, считает глава Фонда, что властям нельзя игнорировать финансовый сектор, который может оказать глубокое и продолжительное положительное влияние на неравенство. В частности, большое неравенство может становиться причиной "политического давления на краткосрочные простые решения".

Под термином Великая депрессия подразумевается мировой экономический кризис в период с 1929 по 1933 год. Великой депрессии предшествовал крах на биржах США в 1929 году.

Напомним, ранее Георгиева заявила, что подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем не устранит неопределенность, которая сдерживает рост мировой экономики.

Агентство Телевидения Новости