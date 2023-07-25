На Apple подали судовий позов на $1 млрд: більш ніж 1500 розробників застосунків незадоволені великими зборами в App Store

Компанія Apple у вівторок, 25 липня, стала мішенню групового позову на £785 млн ($1 млрд), поданого більш ніж 1500 розробниками додатків у Великій Британії з приводу зборів у App Store, пише Reuters.

Доходи Apple у сфері послуг, включаючи App Store, за останні кілька років зростали швидкими темпами і зараз становлять близько $20 млрд на квартал, пише видання Forbes.ua.

Проте комісії у розмірі від 15% до 30%, які компанія стягує з деяких виробників додатків за використання системи платежів у додатках, піддані критиці з боку розробників додатків та з боку антимонопольних органів у кількох країнах.

Apple раніше заявляла, що 85% розробників у App Store не платять комісію і що це допомагає європейським розробникам отримувати доступ до ринків і клієнтів у 175 країнах світу через App Store.

Позов у Великій Британії до Апеляційного суду з питань конкуренції подає Шон Енніс, професор Центру політики конкуренції Університету Східної Англії та колишній економіст ОЕСР, від імені 1566 розробників додатків. Його консультує юридична компанія Geradin Partners.

«Збори Apple з розробників додатків надмірні та можливі тільки через її монополію на поширення додатків на iPhone і iPad», – йдеться в заяві Енніса.

Контекст

У вересні минулого року Apple Inc вирішила збільшити ціни на додатки та покупки всередині додатків у App Store одразу у кількох країнах. Подорожчання стосувалося користувачів із Японії, Малайзії та всіх країн, що використовують єдину європейську валюту – євро.

Нещодавно стало відомо, що компанія працює над інструментами штучного інтелекту, які можуть конкурувати з OpenAI Inc., Alphabet Inc. Google. Apple створює великі мовні моделі та внутрішній чат-бот. Виробник iPhone розробив власну структуру для створення великих мовних моделей – систем на основі штучного інтелекту, за словами джерел. За допомогою цього фонду, відомого як Ajax, Apple також створила службу чат-ботів, яку деякі інженери називають Apple GPT.

Агентство Телевидения Новости