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На аукционе продали письмо Эйнштейна о «Безумии Гитлера»

На аукционе продали письмо Эйнштейна о «Безумии Гитлера»

Письмо Альберта Эйнштейна, в котором он описывал свои взгляды на причины расцвета власти Гитлера в Германии и сопротивление евреев, продали на аукционе.

Как сообщает ЗН со ссылкой на CNN, стоимость письма составила $134 тысячи при первоначальной стоимости в $12 тысяч.

В письме к своей сестре, написанном в 1921 году, ученый предсказывал начало Холокоста и говорил о том, что отменил свою поездку в Мюнхен из опасений за свою жизнь и описывал волну антисемитизма в городе. Он считал, что «все это является следствием безумия Гитлера», которое «полностью разрушило жизнь» всех, кто окружает Эйнштейна.

Отмечается, что на аукцион было выставлено несколько писем, написанных в период с 1921 по 1934 год.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: История

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