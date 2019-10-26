На аукционе Sothebys установили новый рекорд: бутылку виски продали почти за $2 млн

Бутылка The Macallan Fine and Rare 1926 года продана за 1,5 миллиона фунтов стерлингов

24 октября на аукционе Sothebys в Лондоне бутылка шотландского виски The Macallan Fine and Rare 1926 года была продана за $1,92 млн. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба производителя напитка, передает LIGA.net.

"Установлен новый рекорд аукциона по продаже бутылки виски: 60-летняя The Macallan Fine and Rare 1926 года продана за 1,5 миллиона фунтов стерлингов", — говорится в сообщении.

Как отмечают производители, в 2018 году на аукционе Christie's была продана бутылка виски Macallan урожая 1926 года, расписанная ирландским художником Майклом Диллоном. Ее купили за рекордные 1,2 млн фунтов ($1,5 млн).

Эта покупка возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности по версии Knight Frank за 2018 год. По мнению экспертов, стоимость редких и дорогих сортов виски за год увеличилась на 40%.

Напомним, в мае 2018 года на аукционе торгового дома Bonham в Гонконге продали бутылку 60-летнего шотландского виски Macallan за $1,1 млн.

Источник: delo.ua

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