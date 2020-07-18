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18.07.2020 12:10
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На белорусском аукционе продают документы Януковича

На белорусском аукционе продают документы Януковича

На белорусский аукцион выставили юридическое дело Януковича. Об этом сообщает belsat.eu со ссылкой на аукцион Ay.by

"На аукционе Ay.by выставили документы бывшего президента Украины Виктора Януковича, который покинул страну в 2014 году в результате Революции достоинства", - отмечается в сообщении.

Продавец из Брянской области России уверяет в 100-процентной подлинности документов. "Только безопасная сделка и полная конфиденциальность", – заявляет владелец.

Агентство Телевидения Новости

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