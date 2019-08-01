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На Чернобыльской АЭС демонтируют нестабильные конструкции объекта "Укрытие" за 2,1 млрд гривен

На Чернобыльской АЭС демонтируют нестабильные конструкции объекта Укрытие за 2,1 млрд гривен

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" договорилось с ООО "БК "Укрбудмонтаж" о демонтаже нестабильных конструкций объекта "Укрытие" за 2,076 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Ранее БК "Укрбудмонтаж" выиграл тендер, предложив на торгах самую низкую цену в 2,076 млрд гривен.

В торгах также участвовала компания ООО "Ютем-Инжиниринг", которая предложила самую низкую цену в 2,105 млрд гривен.

Чернобыльская АЭС объявила тендер на демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" за 2,547 млрд гривен.

17 апреля 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о выделении 6,6 млрд гривен до 2020 года на программу снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Новый безопасный конфайнмент ЧАЭС - защитное арочное сооружение сроком эксплуатации 100 лет над разрушенным в результате аварии энергоблоком №4 длиной 165 м, шириной 257 м, высотой 110 м, общим весом 36 200 тонн и стоимостью около 1,5 млрд евро; данный объект накрыл собой устаревшее "Укрытие" и стал крупнейшим подвижным наземным сооружением.

26 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС, ставший причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.

Для изоляции разрушенного энергоблока в течение 1986 года над ним был построен бетонный саркофаг, известный как объект "Укрытие".

В годовщину Чернобыльской трагедии завершили испытания защитного сооружения над энергоблоком АЭС.

Напомним, что 10 июля, Чернобыльская АЭС официально получила от компании Novarka новый безопасный конфайнмент для последующего введения его в эксплуатацию. В рамках реализации этого проекта компания Альфа Гриссин поставила 29 кондиционеров HPS для объектов на ЧАЭС.

Источник: elektrovesti.net

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