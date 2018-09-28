На экономический форум в Харьков приедет Порошенко

Х Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!» начнётся завтра в 10.00 в гостинице Kharkiv Palace.

Программа форума состоит из трёх панельных дискуссий: «Интеграционная модель развития экономики: межотраслевые эффекты инвестирования и кооперации»; «Децентрализация и местное развитие: новые возможности для бизнеса», «Креативная экономика: от нового образования к новым индустриям».

Планируется, что в форуме примут участие делегаты из 35 стран мира: представители инвестиционных фондов, компаний, международных финансовых организаций.

На форуме выступит президент Украины Пётр Порошенко.

В программе его визита ещё три объекта: Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, где будет проходить мероприятия к 25-летию со дня основания Национальной академии правовых наук Украины, реконструированные стадион «Авангард» (Дергачи) и дорога Харьков — Ахтырка (Богодухов).

27 сентября в Службе автодорог в Харьковской области сообщили о завершении работ на трассе Харьков — Ахтырка.

«Это 81,7 км. На завершающем этапе — работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, автопавильонов», — сообщил замначальника Службы Сергей Пляка.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины