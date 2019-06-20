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На Харьковщине фермеры более 15 лет самовольно пользовались 49 га земли

На Харьковщине фермеры более 15 лет самовольно пользовались 49 га земли

Хозяйственный суд области вынес решение о возвращении государству из незаконного пользования сельскохозяйственных земель стоимостью почти 1700000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя Первомайского местной прокуратуры Константин Щербак, речь идет о 49 га земли на территории Павловского сельского совета Кегичевского района.

 Указанную землю в 1994 году получила в постоянное пользование местная жительница для создания фермерского хозяйства. Женщина получила государственный акт на участок, а учредителями хозяйства выступили ее муж и дочь. На этих землях семья выращивала зерновые и масличные культуры. 

В 2002 году владелица земель умерла. 

В соответствии с требованиями законодательства с этого момента действие госакта приостановилось, и участок родственники умершей женщины должны были вернуть государству. 

Однако они продолжали использовать землю без правоустанавливающих документов. 

С целью возвращения земель государству по закону прокуратура обратилась в суд. 

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Агентство Телевидения Новости

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