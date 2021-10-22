На Харьковщине продолжается сбор урожая: данные ХОГА

На Харьковщине продолжается сбор урожая поздних сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

В частности, урожай зерновых и зернобобовых в области собрали с 90% площадей.

По данным Департамента агропромышленного развития ХОГА, всего в регионе собрали зерновых и зернобобовых культур на площади 945,2 тыс. га (или 90% от площади уборки). Средняя урожайность - 46,9 ц/га, намолочено 4435,5 тыс. тонн зерна. В частности, пшеницы намолочено 2,8 млн тонн, ячменя - 0,5 млн тонн.

Завершен сбор крупяных культур. Так, гречихи намолочено 6,9 тыс. тонн с площади 5,7 тыс. га при средней урожайности - 12,1 ц/га; проса намолочено 19,7 тыс. тонн с площади 8,6 тыс. га, урожайность - 22,9 ц/га.

Кукурузу на зерно собрали на 63% площадей области, намолочено 893 тыс. тонн, средняя урожайность - 49,5 ц/га. Больше всего площадей кукурузы обмолотили аграрии Купянского района, которые собрали 95% прогнозируемых площадей, а самая высокая урожайность - 52,9 ц/га - по Чугуевскому району.

Кроме того, завершена уборка озимого рапса, которую провели на площади 3,7 тыс. га. Намолочено 10,2 тыс. тонн, урожайность - 27,6 ц/га.

Подсолнечник собрали на 85% площадей (481,7 тыс. га), намолочено 1076,2 тыс. тонн семян при средней урожайности 22,3 ц/га. Лидерами по темпам уборки являются аграрии Харьковского района, которые собрали 98% прогнозируемых площадей. Они же показывают лучшую урожайность - 25,0 ц/га.

Сахарную свеклу выкопали на площади 5,2 тыс. га (по области 92%), всего выкопано 197,3 тыс. тонн при урожайности 372,7 ц/га. Завершили уборку сахарной свеклы хозяйства Чугуевского, Харьковского и Купянского районов. Самая высокая средняя урожайность сахарной свеклы - по Чугуевском района - 388,5 ц/га.

Кроме того, в Харьковской области завершили уборку сои. Обмолочено 22,6 тыс. га площадей, намолочено 36,6 тыс. тонн при средней урожайности 16,2 ц/га.

Агентство Телевидения Новости