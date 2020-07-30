На Харьковщине собрали 2,5 млн тонн ранних зерновых

Пшеницы намолотили 2 млн тонн, ячменя – 400 тыс. тонн, гороха – 43,6 тыс. тонн, озимой ржи – 6,7 тыс. тонн, овса – 5 тыс. тонн.

Об этом сообщили в пресс-центре ХОГА. В настоящее время урожай собран с площади более 535 тыс. га – это 75% посевной площади под озимыми культурами в области.

Средняя урожайность ранних зерновых сейчас составляет 46,1 ц/га. Полностью завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур хозяйства Богодуховского района.

Пять районов области собрали более 100 тыс. тонн зерна ранних зерновых и зернобобовых культур. Наибольший вал получили хозяйства Волчанского (141,4 тыс. тонн), Балаклейского (125,6 тыс. тонн), Великобурлукского (124 тыс. тонн), Первомайского (116,2 тыс. тонн) и Барвенковского (108,4 тыс. тонн) районов.

Наивысшую урожайность на данный момент получают сельхозпроизводители Чугуевского района – 63 ц/га. Также среди лидеров – Красноградский район (55,4 ц/га), Великобурлукский (53,6 ц/га), Первомайский (51,8 ц/га) и Валковский (50,8 ц/га) районы.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»