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На Харьковщине выросла зарплата и сократилось количество «теневых» рабочих мест

На Харьковщине выросла зарплата и сократилось количество «теневых» рабочих мест

Среднемесячная заработная плата за январь-июль 2018 года по области составляет 7290 грн, что на 23,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом в ходе заседание территориального трехстороннего социально-экономического совета сказал Директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в области принимается ряд мер, направленных на рост заработной платы работникам области и сокращение объемов нелегальной занятости.

«Произошел также рост и реальной заработной платы, этот индекс за названый период составляет 110%», – отметил он.

Процент неформальной занятости также постепенно сокращается. С начала 2018 года в результате контрольно-надзорной работы выявлено 2833 «теневых» рабочих места, из них легализовано 2380 рабочих мест.

Напомним, в Харькове продолжаются рейды по выявлению неоформленных сотрудников. По данным Гоструда, наибольшее количество нелегальных и не оформленных надлежащим образом работников – в строительстве, торговле, охранных услугах и гостинично-ресторанном бизнесе.

Источник: objectiv.tv

Автор: Нина Новикова

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