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На Харьковщине зарегистрировано более 23 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса

На Харьковщине зарегистрировано более 23 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса

В Харькове обсудили результаты первого этапа Программы содействия малому и среднему предпринимательству.

Эта программа заработала в Харьковской области в 2016 году и продлится до 2020 года.

«По состоянию на 1 января 2019 года на Харьковщине зарегистрировано более 23 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Причем за год динамика роста количества предприятий составила 15%. Также количество ФЛП – 149 тыс., за год их количество выросло на 30%», – сообщает директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрей Колос.

Также он сообщил, что по состоянию на сегодня области поддержку малому и среднему бизнесу предоставляют финансовые учреждения, фонды поддержки, общественные объединения, компании, фонды, бизнес-центры и другие учреждения, которых насчитывается более 1 тыс. 200 субъектов.

«В рамках реализации программы осуществлен проект «Новый отсчет», который реализовался в райцентрах области – это проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, в том числе для переселенцев и воинов АТО (ООС). Запущен проект «Интернет-дайджест «Бизнес-информ». Реализуется программа для управления среднего бизнеса совместно с немецкими партнерами. Кроме того, в Харьковской области начат проект по беспроцентному кредитованию»,- подчеркнул Андрей Колос.

Также директор департамента отметил, что в этом году начал работать новый проект по развитию IT-кластера. Так, будут действовать две программы, одна из которых будет популяризировать отрасль для детей.

«В прошлом году был запущен проект по инициативе Ассоциации частных работодателей – Неделя предпринимательства, это позволит получить предпринимателям международную практику обучения, – подчеркнул Андрей Колос. – В целом считаю, что мы плодотворно работаем на вершинах треугольника: «власть-общество-бизнес».

Как сообщалось ранее, харьковских предпринимателей оштрафовали на полмиллиона гривен.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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Темы: харьков

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